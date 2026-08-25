Una adolescente de 15 años falleció en el hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, luego de sufrir la mordedura de una araña mientras jugaba en su vivienda, ubicada en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma.

La menor, identificada como Milagros C. V., fue internada de emergencia después de que su estado de salud se agravara. El veneno habría provocado una falla renal y comprometido progresivamente sus funciones vitales.

El accidente ocurrió la tarde del domingo. De acuerdo con la información proporcionada, la araña la habría mordido a la altura del cuello. En las primeras horas, la adolescente no presentó síntomas que alertaran a su familia.

Recién la mañana del lunes sus familiares la trasladaron al centro de salud de Chivay. Con el paso de las horas, su condición empeoró y el personal médico decidió derivarla de emergencia al hospital Honorio Delgado, en Arequipa, debido a que no lograban controlar los síntomas.

La adolescente llegó al nosocomio regional alrededor de las 3 de la madrugada del lunes y fue atendida en el área de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su estado continuó deteriorándose hasta que falleció ayer por la tarde en la sala de trauma shock.

El veneno habría ocasionado un grave daño renal y otras complicaciones que finalmente comprometieron sus órganos vitales. La muerte de la menor causó consternación entre sus familiares y en su comunidad de Chivay.