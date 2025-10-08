Los pobladores del distrito de Tauría en La Unión consumen agua contaminada que es captada desde el manantial, como lo constató una inspección en la zona y donde se halló heces de animales y hasta ratas muertas en la fuente de agua que consumen las personas y enferman.

El alcalde de Tauría, Allan Jesús Llamoca, expuso ayer ante el Consejo Regional de Arequipa la situación crítica de 500 pobladores y detalló que el informe del puesto de salud de Tauría, del 15 de julio del 2024, determina que 7 de 12 estudiantes analizados fueron diagnosticados con hepatitis A, a consecuencia del agua contaminada.

El burgomaestre indicó que en el 2021 el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ejecutó el proyecto de mejoramiento del sistema de agua, desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales, pero a decir del burgomaestre, no solucionó el problema.

RECUENTO

La obra empezó el 11 de febrero del 2021, con 3 millones 375 mil soles y terminó en setiembre del 2023, con 5 millones 312 mil soles, pese a que el trabajo debió acabar en 180 días.

De acuerdo a Invierte.pe, a la fecha de 17 de julio del 2025 la obra se encuentra terminada y recibida, mientras que el proceso de arbitraje fue archivado con la empresa FM Contratistas Generales.

El burgomaestre pide al GRA terminar la liquidación de obra para volver a invertir en la construcción de una planta, el cambio de la tubería de 15 años de antigüedad y ampliar las conexiones domiciliarias.