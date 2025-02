La provincia de La Unión vuelve a ser una de las más afectadas debido a las intensas lluvias que se registran en la región, donde al menos unas 25 viviendas fueron afectadas debido a inundaciones e ingresos de huaico, en los distritos de Tauría y Toro.

Alfonso Chipana, alcalde provincial de La Unión, señaló que en Tauría 10 viviendas fueron afectadas por el ingreso de un huaico. En esta zona permanece la maquinaria de línea amarilla terminando las labores de limpieza. En este distrito, 1 familia fue reportada como damnificada.

En cuanto a infraestructura vial, la autoridad edil señaló que, debido a una lluvia registrada la noche del jueves, un tramo de 5 kilómetros fue afectado por un derrumbe de rocas en Charcana, debido a la lejanía del lugar se espera que la maquinaria demoraría dos horas y media en llegar para despejar la vía.

Asimismo, se reportaron daños en zonas de cultivo, aunque aún no se tiene un consolidado concreto sobre esta afectación, Alfonso Chipana indicó que de los desbordes y huaicos reportados el año pasado, no todos los agricultores accedieron al bono por emergencia, debido a que no se encuentran titulados, función a cargo de la Gerencia Regional de Agricultura.

En el distrito de Toro, el anexo de Chaucalla quedó incomunicado debido al colapso de un puente artesanal en el mes de enero, aislando a 100 personas. El alcalde de Toro, Jonathan Álvaro, indicó que tanto por Yanaquihua como por Ocoña las vías se encuentran bloqueadas.

Al menos 2 kilómetros de carretera se han visto afectados debido al derrumbe de rocas. A esto se suma también la afectación de al menos 100 metros de canales de riego y lo más preocupante, 4 kilómetros de la manguera que traslada agua potable a este distrito, la misma que fue afectada por la caída de rocas.

En cuanto a viviendas declaradas inhabitables debido a inundaciones, se registraron 15 viviendas, “en este sector las casas son construidas con adobe y barro”, señaló la autoridad edil.