El mensaje de la Iglesia católica sobre el matrimonio y la familia será revisado en Arequipa a través de un curso que recorrerá las enseñanzas de los últimos pontificados, desde San Juan Pablo II hasta el actual papa León XIV. La actividad se realizará durante tres días en la parroquia San Juan Bautista, en Yanahuara.

El curso “La Familia: del Papa Juan Pablo II al Papa León XIV” se desarrollará este martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de setiembre, de 6:30 a 8:30 p. m. La actividad forma parte del programa pastoral “Fortaleciendo a la Familia”, impulsado este año por la Arquidiócesis de Arequipa.

Durante las jornadas se abordará el magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia y su relación con la vida cotidiana de los hogares. El punto de partida será la Carta a las Familias, publicada por Juan Pablo II en 1994, documento en el que el entonces pontífice destacó el papel de la familia dentro de la misión de la Iglesia.

La propuesta también busca acercar a los participantes a la perspectiva del pontificado de León XIV, en un momento en que su próxima visita al Perú genera expectativa dentro de la comunidad católica. El papa llegará al país en noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La convocatoria está dirigida principalmente a catequistas, agentes pastorales, integrantes de parroquias y movimientos religiosos, así como a padres de familia de instituciones educativas católicas. También podrán participar otros fieles interesados en conocer el enfoque de la Iglesia sobre la familia.

El curso será gratuito y se desarrollará en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista, en Yanahuara. Las personas interesadas pueden registrarse previamente mediante el formulario habilitado por la Arquidiócesis.

La actividad se realizará en la antesala del viaje apostólico de León XIV al Perú, programado del 11 al 16 de noviembre, y busca poner en discusión uno de los temas que la Iglesia considera centrales dentro de su labor pastoral: el matrimonio, la familia y su papel en la vida de los creyentes.