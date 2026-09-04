Un adulto mayor de 79 años perdió 36 mil soles que había reunido durante varios años de trabajo luego de que una banda de ladrones aprovechara su ausencia para ingresar a su vivienda ubicada en el asentamiento humano 28 de Julio, en el distrito de Cayma, y apoderarse de sus ahorros y otros bienes.

La Policía informó que el robo ocurrió la mañana del último miércoles cuando el anciano salió de su casa alrededor de las 8:00 a. m. para desayunar; una hora después, al regresar, encontró la puerta principal abierta y cuando ingresó se percató que varios de los ambientes de su casa estaban completamente desordenados.

REBUSCARON EN LA VIVIENDA

Los delincuentes que ingresaron se apoderaron de balones de gas y el dinero que el anciano guardaba dentro de una bolsa, debajo del colchón en su habitación. La pérdida generó una gran consternación en el afectado dado que se trataba de los ahorros que había logrado reunir durante su trabajo. El hecho fue comunicado a la Policía que desplazó personal para realizar diligencias de investigación así como el recojo de huellas para tratar de identificar a los ladrones.

Algunos vecinos indicaron que vieron un auto de color gris desconocido que estuvo estacionado cerca de la casa del agraviado por lo que no se descarta que haya sido utilizado para llevarse las pertenencias del adulto mayor.

Laptop y dinero. el mismo día se reportó un segundo robo en el mismo distrito de Cayma pues una madre de familia denunció que tras haber regresado a su casa, ubicada en la asociación de vivienda La Estrella 1, luego de haber realizado diversos quehaceres, encontró fracturada la chapa principal de su casa. Sujetos desconocidos la forzaron para poder ingresar y sustraer una laptop y 500 soles en efectivo.

Los vecinos de las víctimas solicitaron mayor presencia de la Policía y del serenazgo a través de patrullajes para evitar el robo a viviendas.

Agentes de robos de la Divincri asumirán la investigación para ubicar a los delincuentes.