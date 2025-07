Apareció ayer la mejor cuya madre había denunciado que huyó de su hogar inducida por una maestra. La adolescente se presentó en la comisaría de Simón Bolívar en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, luego que se hiciera pública la desaparición y la posible intervención en este hecho de la profesora Yesica C. G., de 28 años.

Los agentes policiales llamaron a la madre para comunicarle que su hija se había presentado sola a las 09:50 horas de la mañana para denunciarla.

HECHOS

Sucede que un día antes, tras la denuncia publica de su madre, la menor compartió en redes sociales un video en el que sostiene que la madrugada del 18 de julio huyó de su hogar porque su progenitora no aceptaba su orientación sexual, hecho que habría originado supuestos maltratos. Negó que la docente que se convirtió en su pareja tuviera algo que ver porque sólo había tratado de ayudarla. Anuncio que, si vuelve a su hogar, volverá a escapar.

“Niego rotundamente que haya maltratado a mi hija, ella está siendo manipulada por esa mujer. Acepto su orientación sexual, pero no que esté al lado de una persona mucho mayor, que lo único que ha causado ha sido daño. Ella se acercó a mi hija cuando tenia 13 años y era su profesora”, dijo la madre de la adolescente, tras señalar que ha denunciado a Yesica C. G. para que se disponga su captura.

La maestra tenía medidas restrictivas dictadas por el Octavo Juzgado de Familia, que dispuso que no podía acercarse a la menor a menos de 100 metros; sin embargo, la madre la halló el 17 de julio al interior de su casa bebiendo con la menor.

“Yo quiero que se haga justicia, que le caiga todo el peso de la ley para no vuelva a meterse con una niña. Se presento como una persona buena y no lo es, debería enamorarse de una persona de su edad y no de una menor”, recalcó la madre.