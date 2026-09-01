Cerca del 8% de las candidaturas que buscaban participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 fueron excluidas del proceso electoral en Arequipa, informó Jesús Rivera Anco, presidente del Jurado Especial de Elecciones (JEE) de Arequipa.

Rivera Anco detalló que la ciudadanía presentó aproximadamente 40 tachas, mientras que se iniciaron cerca de 70 procedimientos de exclusión. Las tachas estuvieron relacionadas principalmente con el incumplimiento de requisitos para la postulación, mientras que las exclusiones se produjeron, en su mayoría, por la omisión de sentencias que debían ser declaradas en las hojas de vida.

Asimismo explicó que este proceso tiene un criterio distinto al de elecciones anteriores respecto a las hojas de vida. “Con la anterior ley, no declarar determinados requisitos en su hoja de vida conllevaba la exclusión. Sin embargo, la nueva ley para este proceso de ERM solamente permite la exclusión cuando se omite una sentencia”, precisó.

Antes de las tachas y exclusiones, las candidaturas fueron sometidas a un proceso de admisión y calificación por parte de los jurados electorales. Los postulantes que recibieron observaciones tuvieron la posibilidad de subsanarlas; quienes no lograron hacerlo fueron declarados improcedentes y quedaron fuera de la contienda electoral.

CRONOGRAMA DEL JURADO

El 5 de septiembre se publicarán definitivamente las inscripciones de las listas que participarán en las elecciones. Después de esa fecha, las posibilidades de excluir a un candidato serán restringidas y, según Rivera Anco, solo procederían determinadas causales, como una sentencia judicial condenatoria firme por delito doloso.

Tras ello, el Jurado Nacional de Elecciones continuará con la fiscalización de los candidatos, su propaganda y actuaciones durante la campaña. La ciudadanía también podrá denunciar posibles infracciones ante los jurados electorales especiales para que sean evaluadas conforme a la normativa electoral.