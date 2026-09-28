Atado de una mano, semidesnudo y tendido en medio de un charco de sangre es como fue encontrado esta madrugada el agricultor Guillermo Antonio Tejada Rivera, de 60 años, dentro de su vivienda ubicada en la Asociación de Residentes Apurimeños, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

El hecho fue comunicado aproximadamente a las 2:40 de la madrugada al serenazgo y la comisaría de El Pedregal, luego de que un vecino viera la huida de dos sujetos quienes habrían acabado con la vida del hombre del campo.

Los agentes que se trasladaron al lugar encontraron a Tejada Rivera en posición de cúbito ventral y con visibles lesiones en la cabeza, aparentemente provocadas con una barreta encontradas a un costado del cadáver.

Una de las manos de la víctima tenía colocado un precinto de seguridad. Además, en la escena también fue hallada una munición de arma de fuego.

Las primeras pesquisas apuntan a que al menos dos personas participaron en el violento episodio. Sin embargo, todavía se desconoce qué ocurrió dentro de la vivienda antes del crimen y cuál habría sido el móvil.

F. P. P., de 49 años, vecino de la víctima, fue quien dijo a la PNP que al escuchar ruidos y gritos provenientes del inmueble del agricultor, salió para averiguar qué sucedía. Al intentar auxiliar a la víctima se encontró con dos sujetos en el interior.

El vecino habría tratado de enfrentarlos utilizando un trozo de madera, pero también fue agredido con la cacha de un arma de fuego. Los dos sospechosos escaparon en medio de la oscuridad. El herido fue trasladado por los serenos al hospital central de Majes, en tanto que, el personal de la comisaria de El Pedregal aisló la escena del crimen.

Se espera el traslado de un equipo de peritos de Criminalística, así como detectives de homicidios y robos de la Divincri para realizar las diligencias de investigación.