Más de 1,500 adultos mayores que viven en José Luis Bustamante y Rivero podrán recibir orientación y acompañamiento legal sin costo, tras la inauguración del nuevo consultorio jurídico en dicho distrito en alianza con la Universidad Católica Santa María.

El espacio brindará asesoría en casos de alimentos, tenencia, violencia familiar, herencias, desalojos y trámites civiles y laborales. La atención será todos los viernes, a cargo de al menos 12 profesionales que acompañarán cada caso según necesidad, la mayoría abogados. Se busca que ningún adulto mayor del distrito quede desprotegido al enfrentar un problema legal.

Según detalló el alcalde de la jurisdicción, Fredy Zegarra Black, la mayoría de adultos mayores necesitan orientación para temas de herencias, desprotección u otros.

“Nuestros adultos mayores merecen una atención digna, orientación y acompañamiento en temas legales que muchas veces no pueden afrontar solos. Gracias a la alianza con la Universidad Católica Santa María, podrán acceder a un servicio profesional, humano y gratuito”, manifestó la autoridad edil.