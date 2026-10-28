Arequipa: autorizan feria de coronas y alistan permisos para campaña de Navidad

El gerente municipal de Arequipa, Alejandro Maldonado, informó hoy que se otorgaron desde el 24 de octubre permisos temporales a los comerciantes que venden coronas en los alrededores del estadio Melgar, con motivo de la festividad de Todos los Santos.

“Se concedieron en cumplimiento de una ordenanza que faculta a la comuna a administrar determinados espacios públicos y regular el desarrollo de estas actividades comerciales”, afirmó.

El funcionario explicó que los permisos tienen una vigencia máxima de 15 días hábiles, conforme a la normativa municipal, y que los cobros se realizan de manera individual a cada inquilino del puesto. Esta modalidad busca evitar que los representantes de las asociaciones soliciten espacios a la municipalidad y luego cobren montos excesivos a los comerciantes por la instalación de los stands.

Maldonado señaló que la comuna garantizará las condiciones de seguridad, limpieza y orden durante el funcionamiento de la feria, con la intervención de las áreas de Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Servicios a la Ciudad.

“Los comerciantes deberán respetar los espacios autorizados, sin invadir las pistas ni obstaculizar el tránsito peatonal. La delimitación de las zonas de venta también fue abordada durante una reunión con representantes del Instituto Peruano del Deporte (IPD)”, dijo.

El gerente municipal anunció que la comuna también prevé autorizar la feria navideña, debido a la demanda de comerciantes y artesanos que buscan espacios para ofrecer sus productos durante las fiestas de fin de año.

Se han presentado solicitudes de distintas asociaciones y que de ser necesario se evaluará habilitar otros espacios contemplados en la ordenanza municipal.

El funcionario aclaró que la municipalidad no puede otorgar permisos en lugares que no estén incluidos en la normativa vigente. Por ello, cualquier ampliación hacia otras calles o avenidas deberá contar con una evaluación técnica sustentada y las condiciones de seguridad correspondientes.