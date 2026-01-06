La recategorización de la comisaría de Independencia, en el distrito de Alto Selva Alegre, ha generado malestar entre los vecinos de Arequipa, quienes temen un posible incremento de la inseguridad ciudadana debido a la reducción de policías y patrulleros.

La dependencia policial pasó de la categoría B a la categoría E, considerada como comisaría rural, lo que significa la disminución de efectivos de 40 a solo 15 policías, así como la reducción de tres patrulleros a uno. Los agentes y vehículos retirados ya fueron destacados a otras comisarías de la ciudad.

Evelyn Solís, representante de las juntas vecinales de Independencia, cuestionó la recategorización de la comisaría y señaló que la zona atiende a más de 40 mil pobladores, aunque para la Policía habría sido considerada como un sector con apenas 8 mil habitantes. “Con un solo patrullero no se puede cubrir todas las asociaciones; hay zonas que están a más de 15 minutos de distancia”, advirtió a Correo, la pobladora.

Los vecinos expresaron su preocupación, ya que la reducción de la categoría de la comisaría implicaría menor patrullaje preventivo y una respuesta más lenta ante los hechos delictivos, en un contexto con incremento de inseguridad.

Cabe recordar que en Arequipa se registra la disminución progresiva del número de efectivos policiales, tras la pandemia. De acuerdo con cifras oficiales, la región pasó de contar con 7 mil policías a solo 5 mil, y solo en el año 2025 al menos 400 agentes pasaron al retiro por diversos motivos.

Ante este panorama, los miembros de las juntas vecinales acudieron a la sede institucional de la Policía Nacional y solicitaron una audiencia con el nuevo jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, con el objetivo de que se reconsidere la recategorización de la comisaría de Independencia y se restituya el personal policial.

VIDEO EN VIVO