El regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Jorge Condori Mamani, dijo que el mercado San Camilo (Cercado) tiene deficiencias en el sistema de limpieza y desinfección en baños, sótano (camal) y otros ambientes. Luego de realizar una inspección inopinada al centro de abasto.

El lugar es administrado por la entidad provincial, pero existe una junta de propietarios. “He observado que existe mucho descuido, creo que no se está haciendo una adecuada limpieza y control en la zona, eso pone en peligro la salud de las personas. Me dicen que no tienen personal para hacer la limpieza, pero con una faena o con apoyo de los comerciantes podría limpiarse”, dijo el concejal.

En la lista de observaciones están los urinarios de los baños que están muy sucios, además hay inodoros sin tanques o en mal estado.

“En el sótano, donde ponen las carnes, eso parece un basural, hay bastante material inservible, en mal estado, incluso hay carretas (...) más parece un depósito de materiales”, agregó.

RESPONSABILIDADES. Estas observaciones, que serán expuestas en sesión de Concejo Municipal por el regidor provincial, planteará también medidas sancionadoras pues en anteriores oportunidades se evidenció situaciones similares.

“Estoy preocupado, no es la primera que lo visito, fui en el mes de mayo, hay un acta que se ha suscrito, en que la administración de los baños se le da a la junta de propietarios”, manifestó el concejal.