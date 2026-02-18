Un incendio se registró esta mañana en la zona Nuevo Perú, en el distrito de Paucarpata en Arequipa. El fuego empezó al interior de una vivienda, en un cuarto donde se almacenaban fardos de prendas de vestir.

Varias compañías del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar y, tras una jornada que duró aproximadamente una hora, controlaron la emergencia antes de que se propagara a las viviendas contiguas.

Los bomberos retiraron a la calle más de 12 fardos de ropa, con el fin de sofocar las llamas, pero estos quedaron parcialmente quemados.

Fueron dos los varones que resultaron afectados por la inhalación de humo. Se trata del propietario del predio y de un vecino, quienes intentaron controlar el fuego en los primeros minutos, sin embargo, ambos fueron atendidos en la zona y no necesitaron el traslado a un hospital.

El brigadier Jorge Mostajo informó a Radio Melodía que, de manera preliminar, el siniestro se habría originado por un cortocircuito, porque el incendio habría empezado en un cuarto pequeño del inmueble, ya que no se encontraron otros materiales inflamables que pudieran haber provocado el fuego.

