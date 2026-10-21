Un hombre de 32 años fue condenado a cadena perpetua por violar reiteradamente a una niña de nueve años en una vivienda del distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. Según la acusación fiscal, el sentenciado amenazó a la menor con matar a sus padres biológicos para evitar que contara lo ocurrido.

Los hechos sucedieron en 2023, cuando el acusado convivía con la madre de la niña. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre aprovechaba que la mujer trabajaba de noche en una pollería para agredir sexualmente a la menor en la vivienda familiar.

Después de los abusos, el sentenciado le ordenaba guardar silencio, la amenazaba y le entregaba dinero, según lo expuesto durante el juicio oral.

La niña finalmente contó lo ocurrido a su madrastra y después a su padre biológico, quien presentó la denuncia. A partir de ello, se inició el proceso que terminó con la condena.

Durante el juicio, la fiscal adjunta provincial Daniela Miranda Ojeda, del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, sustentó la acusación con la declaración de la menor, obtenida mediante Cámara Gesell como prueba anticipada.

Esta declaración fue contrastada con un certificado médico legal, un acta de inspección fiscal y pericias psicológicas, entre otros elementos presentados ante el tribunal.

La sentencia establece una pena de cadena perpetua efectiva y el pago de 5 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima. Además, se dispuso tramitar los documentos necesarios para ubicar y capturar al condenado.