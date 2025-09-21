La Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) declaró desierto el proceso de selección para la contratación del mantenimiento del sistema de control y regulación de la represa El Pañe. Esto a raíz del informe emitido por la Contraloría que advirtió una serie de irregularidades en el procedimiento.

El concurso público convocado para ejecutar la ficha técnica del mantenimiento del sistema regulado Chili no continuó luego que el ente contralor señalara que la evaluación de ofertas había sido transmitida en vivo por la página de Facebook de Autodema, lo cual vulnera el principio de legalidad al no estar contemplado en la normativa de contrataciones.

MÁS DATOS

Asimismo, la Contraloría advirtió que la ficha técnica del mantenimiento estaba mal elaborada, pues incorporaba obras no solicitadas y carentes de sustento técnico. Se trataba de accesos y una casa de control que elevaron el presupuesto en S/335,068. A esto se suma los errores hallados en los términos de referencia.

Ante estos hallazgos, la Contraloría notificó a Autodema y otorgó cinco días hábiles para informar sobre las medidas preventivas o correctivas que se adoptarían. La comunicación fue dirigida al gerente ejecutivo, Duberly Omar Otazú García. En esa línea, una de las medidas era declarar nulo el proceso, pero no desierto.