En medio de las pugnas entre organizaciones criminales dentro del penal de Socabaya y las amenazas de muerte contra sus funcionarios, el gobierno central hizo cambios en la dirección regional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Neil Edwin Rodríguez Tejeda fue designado como nuevo director de la Oficina Regional Sur, quien tendrá el desafíos evaluar la seguridad del establecimiento y adoptar las medidas correctivas necesarias.

Mediante la Resolución Presidencial N.° 696-2026-INPE/P, del 3 de noviembre, el INPE dio por concluida la designación de Segundo Adán Rojas Ruiz como director regional y nombró en su reemplazo a Rodríguez Tejeda, quien asumirá la conducción de los establecimientos penitenciarios comprendidos en Arequipa, Moquegua y Tacna.

El relevo se produce en un contexto de tensión y violencia extrema desatada por las disputas entre “Los Injeros’ y “La Federación’ que buscarían ejercer el control de actividades ilícitas en el penal de Socabaya. Ambas facciones están relacionadas a atentados de viviendas, en los exteriores del penal donde se lanzó una granada que dejó heridas a dos personas e incluso amenazar de muerte de funcionarios del penal.

CAMBIOS

Una de las decisiones que tomaría el nuevo director regional es el cambio del director del penal de Socabaya, Efraín Loayza, y del jefe de Seguridad, Henry Sonco, cuyos nombres han aparecido en mensajes atribuidos a las facciones enfrentadas.

En uno de los mensajes, sujetos que se identifican como integrantes de «Los Injertos de Arequipa» amenazan con atentar contra las familias de los funcionarios si se dispone el traslado de los internos conocidos como «Choclo», «Monchi», «Alex» y «Vilca».

La advertencia fue difundida mediante un reciente video en el que se exhiben armas de fuego y municiones. Sus autores también mencionan a personas que supuestamente facilitarían el ingreso de teléfonos celulares al penal.

Anteriormente, otro grupo denominado «La Federación» acusó a «Choclo», «Monchi» y «Chino» de presuntos abusos y extorsiones contra otros reclusos y fuera del penal, incluso dejaron entrever supuestos pagos a los funcionarios para cederles el control de actividades al interior del centro penitenciario.

Cabe precisar que el procedimiento para la designación del nuevo director regional se inició antes del ataque con granada, según los documentos del 29 y 30 de octubre citados en la resolución.