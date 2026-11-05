Raúl Huallapa Gallegos permaneció prófugo de la justicia, mientras la familia de su ahijada exigía su captura por haberla sometido a continuos abusos sexuales desde que tenía 11 años y dejarla embarazada a los 13. Nueve años después de aquellos constantes abusos, el padrino fue finalmente detenido por la Policía en el distrito de Characato, en Arequipa.

El hombre era requerido por un juzgado de Tacna por el delito de violación sexual de menor de edad y su orden de captura de incluyó en la lista de los más buscados, el Programa de Recompensas del Estado ofrecía 20 mil soles a quien diera información de su paradero. Su ubicación fue posible mediante labores de inteligencia policial que permitieron intervenirlo esta mañana en las inmediaciones de la plaza de armas de Characato.

Tras verificar sus datos en el sistema de la Policía y confirmar su identidad así como su orden de captura, el detenido fue trasladado a la oficina de Requisitorias de la PNP para que lo ponga a disposición del juzgado que ordenó su captura en la ciudad de Tacna.

El caso se hizo público en junio de 2017, cuando la madre de la víctima denunció que Huallpa Gómez, padrino de bautizo de su hija, se había aprovechado de la confianza familiar para abusar sexualmente de la menor en el sector de Viñani, distrito de Gregorio Albarracín.

Según la denuncia, las agresiones comenzaron cuando la niña tenía entre 10 y 11 años. El hombre acudía ocasionalmente a visitar a la familia y habría aprovechado esas oportunidades para cometer los abusos.

La menor quedó embarazada a los 13 años y, tras una complicada gestación, dio a luz mediante cesárea a los ocho meses de embarazo. Cuando su caso fue difundido públicamente, la adolescente tenía 14 años.

Su madre exigió entonces la intervención de las autoridades para conseguir la captura del acusado. También denunció que Huallpa Gómez había amenazado de muerte a su esposo si revelaban los abusos. Afortunadamente, la Policía pudo dar con su paradero y capturarlo.