El excandidato al Gobierno Regional de Junín y exalcalde de Huancayo, Dimas Aliaga Castro, reafirmó su respaldo a Arnoldo Mallma Auqui, postulante de Alianza para el Progreso. Su pronunciamiento se produce en el marco de la segunda vuelta regional, tras el apoyo expresado también por autoridades municipales electas de Chupaca, Concepción y Tarma.

Aliaga, quien participó en las elecciones de octubre por Renovación Popular, sostuvo que la siguiente administración regional deberá diferenciarse de las prácticas cuestionadas de anteriores gestiones. Entre sus preocupaciones mencionó la transparencia en el uso del presupuesto, la culminación de las obras pendientes y la atención de las necesidades de la población.

El encuentro puso énfasis en la importancia de contar con profesionales capaces, priorizar la meritocracia y fortalecer una gestión pública orientada a resultados. El excandidato había precisado anteriormente que su respaldo responde a una decisión de un sector de candidatos y simpatizantes, y no constituye una adhesión oficial de Renovación Popular.