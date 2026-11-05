Una mujer resultó herida luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante chocara contra un automóvil en la Carretera Central, margen izquierda, a la altura del sector de Paccha, en la provincia de Concepción.

El accidente se registró aproximadamente a las 7:10 de la noche, cuando ambas unidades circulaban por la vía. Según la información preliminar, los conductores habrían intentado ganar el paso, situación que terminó en una colisión.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta, Jaime Yufra Ore (45), perdió el equilibrio y cayó sobre la pista junto a su acompañante, identificada como Isabel Durán Rodríguez (42), quien sufrió múltiples lesiones.

Mujer fue trasladada a centro de salud

Transportistas que presenciaron el accidente alertaron a las autoridades, lo que permitió la llegada de efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo para auxiliar a los involucrados.

La pasajera herida fue evacuada al Centro de Salud David Guerrero Duarte de Concepción, donde quedó bajo atención médica para determinar la gravedad de sus lesiones.

En el lugar, el motociclista señaló que el automóvil rojo de placa W5U-079, conducido por María Poma Espinoza (28), habría impactado contra su vehículo menor, provocando la caída.

Tras las primeras diligencias, ambos conductores fueron intervenidos y trasladados junto con sus vehículos a la Comisaría de Concepción.

La Sección de Tránsito de la Policía Nacional quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del choque y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.