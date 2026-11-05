El alcalde de Ate-Vitarte, Lima, Franco Vidal, confirmó públicamente su respaldo a la candidatura de Fernando Orihuela, de Podemos, al Gobierno Regional de Junín. Lo hizo mediante un video difundido en sus redes sociales, con el que puso fin a las especulaciones surgidas durante los últimos días sobre su posición frente a la contienda electoral.

“Soy Franco Vidal y quiero anunciar mi total respaldo en esta segunda vuelta al doctor Fernando Orihuela en la región Junín. Mucho se dice, mucho se especula, pero yo Franco Vidal, quiero trabajar con quien persigue mis ideales y me asegure que va a trabajar full obras por su población”, manifestó.

El burgomaestre, conocido popularmente como “Dibujito”, sostuvo que comparte los propósitos de Orihuela de impulsar una gestión orientada a ejecutar obras en beneficio de la población.

“Hay mucha gente que quiere hacer patria, pudieron haber errores en el pasado, pero ahora veamos al futuro, necesitamos full obras para la región Junín”, expresó.

Asimismo, anunció que acompañará la gestión de Orihuela en actividades de colocación de primeras piedras, supervisión e inauguración de proyectos.

“Quiero llevar alegría mediante el doctor Fernando Orihuela a todo el Valle del Mantaro, a toda la Selva Central, a todo Huancayo y a todas las zonas de la región Junín”, precisó.