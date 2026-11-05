Treinta candidatas llegaron a Junín para cumplir una agenda de siete días que incluye recorridos turísticos, experiencias gastronómicas, danzas tradicionales y actividades sociales que tienen como objetivo el mostrar la riqueza cultural de la región.

El certamen Miss Perú 2027 puso a Junín en su itinerario nacional. Las 30 candidatas aterrizaron en el aeropuerto de Jauja, donde fueron recibidas por Katy Segovia, directora regional del certamen. Las aspirantes recibieron ramilletes de la tradicional flor de retama.

El itinerario

La bienvenida continuó en el Hotel Andesmar, con una presentación de Tunantada a cargo de ECA Perú y el esperado sorteo de habitaciones. En Pilcomayo, las participantes vivieron una experiencia gastronómica preparando papa a la huancaína en batán, además de aprender los pasos del huaylarsh y el santiago.

El itinerario también incluye el tradicional ‘pagapu huanca’, una ofrenda a la Pachamama y los apus.

Durante su visita, del 4 al 10 de noviembre, recorrerán San Jerónimo, Hualhuas, San Pedro de Saño, Sapallanga y la laguna de Paca. También participarán en un corso de trajes típicos, una cena de gala, actividades sociales y un desfile de moda en el mirador de la Virgen de Cocharcas. Una semana para descubrir Junín más allá de sus paisajes: a través de su identidad y sus tradiciones.