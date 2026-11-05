El artista peruano Manuel Elguera Diez-Canseco presenta desde este jueves 5 hasta el domingo 29 de noviembre de 2026 su exposición individual “Entre Mar y Materia”, en la Galería de Arte del Centro Cultural El Olivar, ubicada en el distrito de San Isidro, Lima.

La muestra propone una exploración del océano a través de la pintura, la escultura y la reutilización de materiales provenientes de la propia producción artística de Elguera. Con esta propuesta, el creador amplía su trabajo pictórico hacia piezas tridimensionales inspiradas en las formas y procesos del ecosistema marino.

La exposición, cuya realización también figura en la agenda cultural de Lima, está dirigida al público interesado en las artes visuales y en las propuestas que vinculan la creación contemporánea con la naturaleza.

Pintura, escultura y materiales reutilizados en una misma exposición

Bajo la curaduría de la historiadora del arte y gestora cultural Eleine Rodríguez Castañeda de Yance, “Entre Mar y Materia” reúne tres lenguajes artísticos que permiten explorar distintas dimensiones del entorno marino.

La pintura presenta composiciones abstractas mediante el color y el movimiento; la escultura incorpora estructuras inspiradas en formas orgánicas; mientras que la reutilización de residuos del proceso pictórico permite producir nuevas piezas.

Entre las creaciones destacan trabajos que evocan estructuras coralinas y sedimentos del litoral, elaborados a partir de materiales que anteriormente formaron parte del proceso de producción del artista.

La propuesta busca plantear una reflexión sobre el aprovechamiento de los recursos, la transformación de la materia y la relación entre las actividades humanas y los ecosistemas marinos.

Una mirada al océano desde el arte contemporáneo

La curadora Eleine Rodríguez explicó que la exposición representa una evolución en la manera en que Elguera aborda el océano dentro de su obra.

Según la especialista, la propuesta deja de centrarse exclusivamente en la representación visual del mar para incorporar sus procesos naturales como parte de la creación artística.

En ese sentido, la muestra utiliza materiales recuperados para explorar conceptos relacionados con la transformación, la memoria y la conciencia ambiental.

El vínculo del artista con la navegación, el surf y la exploración costera constituye uno de los principales referentes de su trabajo, desarrollado a partir de experiencias personales en contacto con la naturaleza.

¿Quién es Manuel Elguera Diez-Canseco?

Manuel Elguera Diez-Canseco nació en Lima en 1972 y es un artista plástico autodidacta que ha desarrollado su trayectoria principalmente en el campo de la pintura abstracta.

Durante su juventud se trasladó a Estados Unidos, donde estudió en la Valley Forge Military Academy, en Pensilvania, y posteriormente cursó estudios universitarios.

Su interés por el mar, el surf y la exploración submarina lo llevó a recorrer diferentes países y paisajes costeros, experiencias que influyeron en su aproximación al color, las formas y el movimiento.

Desde el año 2000 reside permanentemente en Perú. En su trayectoria ha trabajado con óleos, acrílicos, látex y técnicas mixtas sobre lienzos de distintos formatos.

Además, ha participado en exposiciones individuales y colectivas realizadas en Perú y Chile desde 2006.

¿Dónde y hasta cuándo se podrá visitar “Entre Mar y Materia”?

La exposición se desarrolla en la Galería de Arte del Centro Cultural El Olivar, situada en la calle La República 455, San Isidro, en el entorno del Bosque El Olivar.

El público podrá visitarla hasta el 29 de noviembre de 2026, de martes a domingo, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m.

La agenda cultural consultada también anuncia la muestra con ingreso libre.