Cuatro elencos nacionales del Ministerio de Cultura participarán en las actividades oficiales de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. Las agrupaciones ofrecerán presentaciones de música, canto coral y danza en Lima, Chiclayo y Pucallpa.

El Coro Nacional de Niños, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, el Ballet Folclórico Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú acompañarán diferentes momentos de la agenda del pontífice, que contempla encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y comunidades de distintas regiones.

Según informó el Ministerio de Cultura, las presentaciones buscan mostrar la diversidad artística y las tradiciones culturales del país durante las actividades previstas para la visita papal.

Coro Nacional de Niños recibirá al papa León XIV en Palacio de Gobierno

El miércoles 11 de noviembre, el Coro Nacional de Niños participará en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Lima.

De acuerdo con la agenda de la visita apostólica, el pontífice llegará al Perú ese día, a las 5:30 p.m., por la Base Aérea del Callao. Posteriormente, se trasladará a Palacio de Gobierno, donde está programada la ceremonia oficial a las 6:15 p. m.

Esa misma noche, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario del Perú, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional ofrecerán una presentación durante el encuentro del papa con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La actividad se realizará en el Gran Teatro Nacional de Lima, donde el pontífice tiene previsto participar desde las 7:45 p.m., según el programa difundido para su visita.

Orquesta Sinfónica Nacional acompañará misa del papa en Chiclayo

El viernes 13 de noviembre, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú participará en la misa que presidirá León XIV en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque.

La presentación reunirá a músicos de la agrupación nacional con artistas de Chiclayo y un coro integrado por más de 600 voces, procedentes de distintas comunidades y congregaciones religiosas.

Según el Ministerio de Cultura, los participantes llegarán desde Chiclayo, Piura, Trujillo, Cajamarca y Lima para acompañar musicalmente la celebración religiosa.

La presentación también tendrá un significado especial para la Orquesta Sinfónica Nacional, que regresará a Chiclayo después de 86 años, de acuerdo con la información difundida por la institución.

Pucallpa tendrá espectáculo cultural antes de la llegada del pontífice

Las actividades artísticas también llegarán a la Amazonía peruana. En Pucallpa, capital de la región Ucayali, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional ofrecerán una presentación cultural en la víspera de la llegada del papa León XIV.

El espectáculo está previsto para el sábado 14 de noviembre y estará dedicado a expresiones de canto y danza representativas de las tradiciones peruanas.

La presentación busca acercar al público manifestaciones artísticas que forman parte de la identidad cultural del país, en el marco de las actividades organizadas para recibir al pontífice.

La agenda oficial establece que León XIV llegará a Pucallpa el domingo 15 de noviembre a las 2:30 p.m., procedente de Cusco. Durante su visita, mantendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de presidir una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

¿Cuál es la programación cultural durante la visita papal?

Agenda anunciada de los Elencos Nacionales

11 de noviembre — LimaCoro Nacional de Niños en la bienvenida oficial en Palacio de Gobierno.

— LimaCoro Nacional de Niños en la bienvenida oficial en Palacio de Gobierno. 11 de noviembre — LimaOrquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, Coro Nacional de Niños y Ballet Folclórico Nacional en el Gran Teatro Nacional.

— LimaOrquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, Coro Nacional de Niños y Ballet Folclórico Nacional en el Gran Teatro Nacional. 13 de noviembre — ChiclayoOrquesta Sinfónica Nacional del Perú y coro de más de 600 voces durante la misa en Pimentel.

— ChiclayoOrquesta Sinfónica Nacional del Perú y coro de más de 600 voces durante la misa en Pimentel. 14 de noviembre — PucallpaCoro Nacional de Niños y Ballet Folclórico Nacional en una presentación cultural previa a la llegada papal.

Elencos Nacionales mostrarán la diversidad cultural del Perú

La participación de las agrupaciones del Ministerio de Cultura permitirá incorporar distintas expresiones artísticas a las ceremonias y encuentros previstos durante la visita apostólica.

En Lima, las presentaciones estarán vinculadas a las actividades protocolares. En Chiclayo, la música sinfónica y coral acompañará una celebración religiosa multitudinaria, mientras que en Pucallpa se realizará una actividad orientada a destacar la diversidad cultural peruana.

El programa de León XIV también incluye actividades en Cusco y otros lugares del país, aunque el anuncio del Ministerio de Cultura concentra las presentaciones de los cuatro elencos mencionados en Lima, Chiclayo y Pucallpa.

La visita concluirá con actividades en Lima el lunes 16 de noviembre. La Santa Sede ha programado una misa en la Base Aérea Las Palmas y la posterior despedida del pontífice en el Callao.