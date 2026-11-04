El Callao alista un homenaje al papa León XIV por su próxima visita al Perú. El alcalde provincial, César Pérez, anunció que se construirá una estatua de 14 metros de altura en honor al Santo Padre, la cual, según indicó, sería la más grande del mundo dedicada al pontífice.

Pérez aseguró que el Callao está listo para recibir al Santo Padre. Además, brindó detalles sobre el operativo de seguridad que se desplegará para proteger al papa León XIV y a su comitiva, el cual contará con la participación de un importante contingente policial.

“Estamos 100% listos. En esa parte está todo organizado con la Iglesia Católica del Perú, aparte la Municipalidad está poniendo mil efectivos para ubicarse con radios y cámaras para poner en el directorio de la Alcaldía un centro de comando para tener monitoreada la llegada del papa”, declaró a Exitosa.

El alcalde provincial del Callao también informó que el lunes 16 de noviembre el papa León XIV visitará un asilo de adultos mayores. Agregó que, al salir del establecimiento, el pontífice podrá conocer la estatua que se construye en su honor y que, según indicó, sería la más alta dedicada a su figura.

“El día 16, el papa va a estar en el asilo de ancianos del Callao, que hemos remodelado todo el patio central e instalaciones. Y cuando salga, irá al circuito de playas donde estará una estatua de 14 metros, la escultura del papa más grande del mundo, fue hecha por artistas artesanos en un taller de Carabayllo”, agregó.

También, César Pérez calculó que más de 200 mil fieles se congregarían en la avenida Faucett para darle la bienvenida al papa León XIV durante su visita al Perú. Además, resaltó la expectativa que ha despertado la llegada del pontífice entre los habitantes del Callao.

“Cuando llegó el papa Francisco, yo imagino que deben haber 200 mil personas a lo largo de toda la avenida Faucett esperando la salida del papa desde el Grupo 8. Por eso que se está poniendo 1,600 vallas para poder cerrar los dos carriles de Faucett, no va a pasar ni un vehículo, la pista estará libre para la comitiva del papa y para que todos los vecinos puedan ver”, sostuvo.

Indicó que se elabora un plan de desvíos vehiculares, debido al cierre temporal de la avenida Faucett, una de las principales vías del Callao. La medida busca facilitar el desplazamiento de la comitiva del papa León XIV durante su visita.

“En el Callao, ese día va a ser feriado desde la llegada del papa, en Lima también. Para que nadie pueda ir a trabajar y tener cerrado el tramo. Estamos preparando una ruta alterna para el aeropuerto para quienes no puedan ir por Línea Amarilla, vayan por el circuito de playas, por Santa Rosa o Haya de la Torre”, enfatizó Pérez.