Un accidente de tránsito que involucró a un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur y un tráiler dejó dos personas fallecidas esta mañana. El siniestro se registró en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Porvenir, en el sentido de circulación hacia el norte, según confirmó en un comunicado la empresa Lima Expresa.

El accidente obligó a disponer el cierre total de la vía en el sector afectado, debido a que uno de los vehículos involucrados ocupa los tres carriles de circulación. La medida viene provocando una fuerte congestión vehicular.

​Trágico accidente en San Martín de Porres. Foto: Joseph Ángeles / photo.gec

Lima Expresa confirma dos fallecidos tras la colisión

Según el comunicado de Lima Expresa, su Centro de Control de Operaciones identificó el accidente a las 6:21 a. m., momento en el que se activaron los protocolos de atención de emergencias.

La concesionaria desplegó una brigada de bomberos, personal de auxilio vial y una ambulancia hasta el lugar de los hechos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

“A su llegada, los equipos de atención constataron el fallecimiento de dos personas como consecuencia de la colisión”, precisó Lima Expresa en su pronunciamiento del 4 de noviembre.

La empresa no detalló la identidad de las víctimas ni precisó si se encontraban a bordo del bus o del semirremolque.

Comunicado de Lima Expresa sobre el siniestro a la altura del puente Porvenir, ubicado en la Vía de Evitamiento, con sentido al norte. https://t.co/iuGJ3FDwfo — Lima Expresa (@LimaExpresa) November 4, 2026

Cierre total de la Vía de Evitamiento genera fuerte congestión

Lima Expresa informó que el tránsito permanece completamente cerrado a la altura del puente Porvenir, en dirección al norte, debido a la posición en la que quedó uno de los vehículos involucrados.

La empresa indicó que se encontraba a la espera de la llegada del representante del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y continuar con la atención de la emergencia.

​Trágico accidente en San Martín de Porres. Foto: Joseph Ángeles / photo.gec

Como consecuencia del cierre, se registra una elevada carga vehicular en la zona, que afecta el desplazamiento de los conductores que se dirigen hacia el norte de Lima.

La concesionaria recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y mantenerse informados mediante sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la circulación.

Metropolitano anuncia desvío de su ruta A por congestión en puente Zarumilla

En medio de las complicaciones vehiculares registradas en el norte de Lima, el Metropolitano comunicó una modificación temporal en la circulación de su servicio regular A.

A través de su cuenta oficial en X, el sistema de transporte informó que la congestión en la Panamericana Norte, a la altura del puente Zarumilla, estaba afectando también la circulación en la plaza Ramón Castilla.

Ante esta situación, los buses del servicio regular A fueron desviados por la avenida Alfonso Ugarte, con una única parada en la estación Quilca durante el tramo modificado.

🚨#ATUinforma | Debido a congestión en la Panamericana a la altura del Puente Zarumilla que afecta la circulación en Plaza Ramón Castilla, los buses del servicio regular A del Metropolitano desvían por la av. Alfonso Ugarte con única parada en la estación Quilca. https://t.co/uupfSoJOPH — Metropolitano (@Metropolitano_L) November 4, 2026