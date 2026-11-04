Vecinos de San Miguel vivieron momentos de temor luego de que un grupo de presuntos barristas llegaran anoche a la cuadra 3 de la avenida La Paz y arremetiera contra varias viviendas y vehículos estacionados en la vía pública.

En las imágenes a las que RPP tuvo acceso, se observa a varios sujetos, algunos con camisetas del Sport Boys, arrojando bombardas y prendiendo artefactos pirotécnicos contra las viviendas.

De acuerdo con los residentes, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. y ocasionó importantes destrozos en varias viviendas, donde quedaron rotas ventanas y mamparas de vidrio.

Uno de los vehículos más afectados fue un automóvil de color plomo que se encontraba en medio del ataque y terminó con los parabrisas destruidos y diversos daños en la carrocería.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguno de los involucrados en el ataque.