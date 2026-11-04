Un joven de 18 años perdió la vida en medio de una gresca entre presuntos barristas, ocurrida en las inmediaciones del cruce de las avenidas Velasco Alvarado y Central, en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo con las primeras versiones, el enfrentamiento ocurrió en plena alameda de la avenida Velasco Alvarado, ante la mirada de varias familias y menores de edad que se encontraban en el lugar.

Ante la presencia de los sujetos, varias personas abandonaron rápidamente la zona, mientras que otras alertaron a la Policía Nacional y al Serenazgo de Villa El Salvador.

Durante el enfrentamiento, el joven de 18 años recibió un disparo en la cabeza y cayó al suelo sin vida.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a la zona y cercaron el lugar donde ocurrió el crimen para llevar a cabo las diligencias de investigación.

La PNP identificó al joven fallecido como Diego Leonardo Coquiz Llaiqui.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y buscan determinar si el joven participó en el enfrentamiento o si recibió el impacto de una bala perdida.