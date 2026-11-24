Familias del asentamiento humano Los Almendros, en el distrito de Tambogrande, alzaron su voz de alerta tras verse afectadas por las primeras lluvias registradas el último fin de semana. Los vecinos señalaron que las precipitaciones ya han generado estragos en la zona y expresaron su preocupación ante los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advierten lluvias más intensas en el mes de diciembre.

Durante el testimonio recogido en la zona, los moradores calificaron su sector como uno de los más postergados frente a las emergencias climáticas. Aseguraron que las familias de escasos recursos son las más perjudicadas por la acumulación de agua y el deterioro de sus viviendas, por lo que demandaron una intervención urgente antes de que las condiciones empeoren.

“Nos fastidia esta lluvia, tan solo un día nomás, pero sí ya se queda más de dos días. Si se lava y se seca, se seca, mañana se viene con más fuerza, así será diciembre. Por eso es que pedimos a las autoridades, al gobierno, a la presidenta Keiko, que nos venga a apoyar”, declaró Miguel Raimundo Zapata, vecino del A.H Los Almendros.

Finalmente, los pobladores hicieron un llamado directo tanto al alcalde de Tambogrande como al Estado para que acudan a verificar los daños en los sectores vulnerables y brinden asistencia solidaria.

Solicitaron que las autoridades no limiten su presencia a zonas céntricas o menos afectadas, sino que ingresen a los asentamientos humanos que requieren apoyo inmediato frente a las inundaciones.