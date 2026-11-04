Una nueva agresión contra el transporte público se registró en el Callao. El conductor de una combi y uno de sus pasajeros resultaron heridos tras ser víctimas de un ataque armado en la intersección de las avenidas Venezuela y Víctor Raúl Haya de la Torre, en la provincia constitucional.

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que la combi fue interceptada por dos sujetos que iban en una motocicleta y abrieron fuego contra el vehículo mientras cubría su recorrido.

Como consecuencia del atentado, el conductor sufrió una herida de bala en el hombro, mientras que el pasajero que viajaba en el asiento del copiloto recibió un impacto de proyectil en la mano izquierda.

El conductor, identificado como Jesús Alexander Holguín, fue evacuado en la misma combi al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En tanto, el pasajero Orlando César Barrios Aquije fue trasladado en una unidad del Serenazgo de La Perla al Hospital Sabogal.

La Policía Nacional puso en marcha un operativo para ubicar y capturar a los responsables del ataque. Durante las diligencias, los agentes encontraron en la calle Baca Flor, cerca de la avenida Venezuela, un casco, el silenciador del arma que presuntamente utilizaron los atacantes y el asiento de la motocicleta en la que escaparon.

Posteriormente, los atacantes continuaron su huida hasta la calle Elías Chunga Zapata, ubicada a varias cuadras del lugar, donde finalmente dejaron abandonada la motocicleta.

Peritos de Criminalística acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas el recojo de huellas dactilares, con el objetivo de identificar a los responsables del ataque.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el ataque estaría relacionado con un nuevo caso de extorsión contra transportistas.