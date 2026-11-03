Jorge Sandoval, padre de Álvaro Alonso Sandoval, el joven de 20 años que atropelló y causó la muerte de la madre venezolana Angelina Marcano en Villa El Salvador, ofreció disculpas a los familiares de la víctima y a la ciudadanía. Además, sostuvo que el vehículo circulaba a baja velocidad y responsabilizó al mal estado de la vía por el accidente. Sin embargo, la familia de Angelina continúa enfrentando la pérdida de su ser querido.

“ Pido mil disculpas a la familia, a toda la sociedad. Él está recontra deprimido. Él no ha salido a accidentar a nadie, pero lamentablemente son cosas fortuitas que pasan en segundos ”, declaró Jorge Sandoval a Latina Noticias. El padre acompañaba a su hijo en la furgoneta que terminó atropellando a Angelina Marcano.

Sandoval se pronunció tras el accidente que provocó la muerte de Angelina Marcano, de 39 años. La mujer caminaba con una bolsa de compras y estaba cerca de llegar a su casa, ubicada en la Asociación de Vivienda California, cuando fue embestida por la furgoneta. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo perdió el control al intentar girar y terminó arrollándola.

El hombre admitió que su hijo carecía de licencia de conducir y que él mismo le enseñaba a manejar desde hacía aproximadamente seis meses. Al momento del accidente, el joven conducía la furgoneta, mientras que su padre viajaba en el asiento del copiloto.

Al referirse a las circunstancias del accidente, Jorge Sandoval aseguró que su hijo manejaba a baja velocidad y señaló que el estado de la vía, que no estaba pavimentada, también habría influido en lo ocurrido.

“ Mi hijo estaba manejando a una velocidad baja. En primera. Lo que pasa es que la tierra era fangosa, no era pista y eso tampoco ayudó porque había un hueco ”, manifestó.

Luego del atropello, los vecinos intervinieron e impidieron que los ocupantes de la furgoneta se retiraran del lugar. Tanto Angelina Marcano como el conductor alquilaban habitaciones en el mismo edificio. La mujer fue llevada a un hospital; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La muerte de Angelina Marcano dejó un profundo dolor entre sus familiares. La mujer había llegado desde Venezuela apenas cinco meses antes para acompañar a su hija, quien tenía ocho meses de embarazo y necesitaba de su apoyo. Además, era el principal sustento económico de su hogar y deja a otros dos hijos, de 16 y 18 años.

“ Mi mamá era una persona muy alegre. Era madre y padre para nosotras y una persona muy valiente. Quisiera tener la mitad de valentía que ella tenía, para ser fuerte. Ella vino para apoyarme porque salí embarazada. Ese fue su delito, cruzar por mí ”, sostuvo su hija a Latina Noticias.