A nueve días de la llegada del papa León XIV al Perú, la Municipalidad de Jesús María informó que varios espacios públicos del distrito permanecerán cerrados temporalmente como parte de las labores de acondicionamiento para la visita apostólica del sumo pontífice. La restricción se mantendrá vigente hasta el 16 de noviembre.

La disposición contempla restricciones de ingreso a determinados sectores del distrito para facilitar la instalación de estrados y otras estructuras que se utilizarán durante las actividades religiosas. Asimismo, los trabajos incluyen el montaje de estructuras metálicas en las áreas verdes.

La restricción fue establecida a pedido formal del Arzobispado de Lima y busca facilitar las labores de preparación y montaje de las estructuras que se utilizarán durante las actividades previstas por la visita papal.

¿Qué espacios públicos permanecerán cerrados temporalmente?

Según informó la municipalidad, los trabajos de acondicionamiento se realizarán en los siguientes puntos del distrito:

Alrededores del Monumento de la Paz.

Parque a la Dignidad del Pensionista.

Berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica.

Parque de la Paloma.

En algunos de estos espacios ya comenzaron las labores de instalación de estructuras metálicas. Aunque por ahora no se ha establecido el cierre total del tránsito peatonal, la comuna advirtió que las restricciones podrían extenderse en los próximos días, a medida que avancen los trabajos de preparación.

La comuna explicó que estas medidas tienen como objetivo asegurar el desarrollo adecuado de las actividades religiosas programadas por la visita del papa León XIV y resguardar la seguridad de los fieles, visitantes y asistentes que se congregarán en los distintos puntos previstos.

De acuerdo con el cronograma municipal, las restricciones se extenderán hasta el 16 de noviembre, cuando está previsto que concluyan las labores de desmontaje de las estructuras instaladas para las actividades papales.

Una vez culminados estos trabajos, se restablecerá el tránsito peatonal y vehicular en las zonas intervenidas del distrito de Jesús María.

Cabe recordar que la visita apostólica del papa León XIV al Perú está programada del 11 al 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Lambayeque, Cusco, Cajamarca y Ucayali. Ante este acontecimiento, la Municipalidad de Jesús María mantendrá las restricciones temporales en diversos espacios públicos del distrito como parte de los preparativos para recibir al sumo pontífice y a los fieles que participarán en los encuentros religiosos.