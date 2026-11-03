El Callao se prepara para recibir al papa León XIV con un mural en la Compañía de Bomberos Unión Chalaca N.º 1 y una escultura de 14 metros que se instalará frente al mar, en la Costa Verde.

Las obras deben estar listas para la visita del pontífice, programada del 11 al 16 de noviembre, según confirmación del Vaticano.

El mural, iniciativa de Radio María, está a cargo del artista plástico Eric Cárdenas y se realiza en un paredón de la Compañía de Bomberos Unión Chalaca N.º 1, en la avenida 2 de Mayo.

La obra reúne los rostros del Santo Padre y de la Virgen María. Se estima que estará concluida en aproximadamente dos semanas.

“Pintar al Papa en el Callao, en la tierra que lo va a recibir, es un honor”, señaló el artista. Dijo que es un regalo para su madre y para los vecinos del primer puerto.

Justamente, cientos de ciudadanos quedan deleitados al ver los avances de la inmensa obra, a la que calificaron de un homenaje adecuado para la sagrada imagen del papa peruano.

“Es un símbolo de fe que durará décadas”, opinaron.

Monumento. En paralelo, los escultores Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez culminan los detalles de la estatua de León XIV, que debe levantarse en la Costa Verde chalaca en pocos días.

La figura tendrá 10 metros de alto y un pedestal de cuatro metros, para alcanzar 14 metros. Será instalada en el Parque Niño Gaelito, en el corredor playero, cerca de la salida hacia Chucuito.

La escultura se modela con arcilla sobre una estructura metálica, tras un estudio de proporciones y un modelo 3D. Los artistas afinan el rostro y las manos y refuerzan la estructura frente a los vientos y las condiciones del litoral. La obra pesa unas 3.5 toneladas.

En octubre, el proyecto registraba entre 40% y 50% de avance. La instalación está prevista para la primera semana de noviembre.

El traslado con tráiler y grúas se realizará en dos partes y tomaría cerca de dos días. El monumento reconocerá el vínculo de Prevost con el Callao, donde fue administrador apostólico.