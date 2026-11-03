Un comerciante dedicado a la venta de aluminio y cobre fue asesinado a puñaladas durante la madrugada en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y 28 de Julio, en la zona limítrofe entre el Cercado de Lima y La Victoria.

Según relataron los testigos, el crimen ocurrió aproximadamente a las 2:00 a.m., cuando Christian Tananta (38) sostuvo una discusión con otros dos compañeros por la distribución del dinero obtenido durante la jornada.

Luego del crimen, otros compañeros de Tananta se comunicaron con sus familiares para informarles sobre lo ocurrido. Minutos después, agentes de la comisaría de San Cayetano acudieron al lugar y procedieron a resguardar la escena del asesinato.

Por su parte, los vecinos señalaron a RPP que, pese a que el sector es una zona comercial, nunca antes habían presenciado un asesinato de esta magnitud.

Christian Tananta era padre de cinco hijos, dos de ellos menores de edad. Además, sus amigos y familiares lo conocían con el apelativo de ‘Charapa’.

“Él ayudaba a todo el mundo aquí, era muy oficioso. Él era un muchacho tranquilo, muy oficioso, ayudaba a todo el mundo aquí…”, manifestaron sus allegados a dicho medio. Asimismo, indicaron que solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar y ubicar a los responsables del crimen.