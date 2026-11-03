La lluvia registrada durante la madrugada de este martes 3 de noviembre dejó calles mojadas y acumulaciones de agua en distintos distritos de Lima. Una de las zonas más afectadas es Villa María del Triunfo, donde varios tramos de las vías presentan amplios charcos que dificultan el tránsito vehicular.

Según RPP, diversos sectores de la avenida Los Héroes, en dirección al sur, registraban empozamientos de agua producto de las precipitaciones.

Asimismo, durante la mañana se observó la presencia de una bomba extractora de agua en el bypass de la avenida Pachacútec. Aunque esta zona no presentaba una inundación, los trabajos motivaron el cierre temporal de la vía. Sin embargo, el tránsito ya fue restablecido en su totalidad.

Una situación similar se reportó alrededor de las 5:30 a.m. a la altura del puente Pesquero, frente al terminal pesquero de Villa María del Triunfo, donde también se restringió temporalmente el paso de vehículos. A esta hora, la circulación se desarrolla con normalidad.

Pese a estas intervenciones, las precipitaciones no han cesado. En las imágenes registradas por dicho medio se observan algunos sectores con acumulación de agua, principalmente en el bypass de la avenida Pachacútec, un punto del distrito que suele presentar complicaciones ante este tipo de condiciones climáticas.

Senamhi advirtió sobre lluvias en Lima

Cabe recordar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había advertido sobre la presencia de lloviznas durante las noches y madrugadas del 2 al 4 de noviembre.

En tanto, para el norte del país, la institución ha emitido una alerta roja ante la previsión de lluvias de moderada a fuerte intensidad.