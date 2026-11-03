Un incendio vehicular generó alarma entre los vecinos y transeúntes de la calle 22 de Agosto, ubicada en el distrito limeño del Rímac.

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia, registrada minutos después de las 10:00 p. m. del lunes 2 de noviembre, según informó la página web de la institución.

De acuerdo con RPP, la intervención oportuna de los bomberos evitó que las llamas se extendieran y afectaran a otros vehículos estacionados en los alrededores. El incendio fue controlado por completo en aproximadamente 45 minutos.

Los testigos señalaron que el fuego se habría originado por un cortocircuito. No obstante, corresponderá a la Policía Nacional establecer las causas del incendio como parte de las diligencias respectivas.

Tanto los bomberos como el propietario del vehículo prefirieron no ofrecer declaraciones a la prensa. Posteriormente, una grúa llegó al lugar para retirar el automóvil siniestrado y trasladarlo.

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