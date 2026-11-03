Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Miguel Ángel Huincha Quispe, fue asesinado durante el robo de su camioneta en San Juan de Miraflores, la noche del lunes 2 de noviembre.

El efectivo prestaba servicios en la Dirección de Seguridad del Estado, específicamente en el área de Protección de Dignatarios.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 11:15 p.m. en la cuadra siete de la avenida prolongación Pedro Miotta, cuando el policía, que se encontraba vestido de civil, fue interceptado por delincuentes armados.

Falso pasajero habría conducido al agente hasta el lugar del asalto

Según informó América Noticias, uno de los delincuentes se hizo pasar por pasajero y abordó el vehículo del policía.

El sujeto habría logrado que el conductor se dirigiera hacia un sector poco transitado de San Juan de Miraflores, donde fue interceptado por otros individuos que llegaron a bordo de una camioneta de color gris.

Los atacantes descendieron armados y amenazaron al agente para apoderarse de su vehículo.

Huincha Quispe habría intentado impedir el robo y uno de los delincuentes le disparó, causándole una herida de bala en la pierna.

Delincuentes escaparon con camioneta Kia Sportage

El reporte policial precisa que los asaltantes se llevaron una camioneta Kia Sportage de color gris, propiedad de la víctima.

Después del ataque, los delincuentes huyeron del lugar, mientras el agente permanecía herido en la vía pública.

Personal policial y ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones acudieron en su auxilio y coordinaron su traslado de emergencia al Hospital María Auxiliadora.

Sin embargo, el médico de turno determinó que el efectivo había ingresado sin signos vitales.

Policía activa plan cerco para ubicar a los responsables

Tras el homicidio, efectivos de la unidad Halcones Sur acudieron a la avenida prolongación Pedro Miotta para acordonar el lugar y facilitar las diligencias de Criminalística.

El reporte policial también señala que se dispuso la aplicación del plan cerco, destinado a ubicar a los delincuentes y recuperar el vehículo sustraído.

La comisaría de San Juan de Miraflores inició las investigaciones para establecer cómo se produjo la interceptación y determinar la identidad de los participantes en el asalto.

Los agentes recopilan testimonios y evalúan las grabaciones de cámaras de seguridad que podrían permitir reconstruir la ruta de escape. Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de los responsables.