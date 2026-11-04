Las intensas lloviznas registradas durante la madrugada de este miércoles provocaron aniegos en diferentes calles de San Juan de Miraflores (Lima), dificultando el tránsito de peatones y vehículos, especialmente en los alrededores del hospital María Auxiliadora.

Uno de los puntos más afectados fue la intersección de las avenidas Miguel Iglesias y Guillermo Billinghurst, a la altura de la cuadra 11, donde grandes charcos de agua cubrieron parte de la calzada, según informó Exitosa Noticias.

Desde tempranas horas, vecinos y trabajadores tuvieron que buscar espacios secos para cruzar las vías, mientras los vehículos circulaban entre las acumulaciones de agua. La situación también complicó el desplazamiento de escolares que se dirigían a sus instituciones educativas.

Senamhi advierte lloviznas y vientos de hasta 35 km/h en Lima Sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones continuaron durante la madrugada en distintos sectores de Lima Sur, acompañadas de vientos que podían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

La entidad advirtió sobre acumulados de lluvia superiores a los 5 milímetros en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos, donde también se reportaron aniegos urbanos.

De acuerdo con las mediciones difundidas durante la mañana, la estación meteorológica de Villa María del Triunfo registró 5,3 milímetros de precipitación, mientras que la estación Las Palmas, ubicada en Surco, reportó 1 milímetro.

Comerciantes del sector reportan dificultades para vender desayunos

Las precipitaciones también afectaron a los comerciantes que trabajan desde las primeras horas del día en los alrededores de las vías anegadas.

Una vendedora de desayunos manifestó su malestar por las condiciones de las pistas y explicó que el paso de los vehículos provoca salpicaduras que alcanzan sus productos.

“No solamente de la lluvia, sino mira las calles cómo están anegadas. Viene un carro y todito nos baldea, todito nos ensucia”, señaló durante una transmisión de Exitosa Noticias.

La comerciante indicó que debe mantener cubiertos los alimentos para evitar que el agua acumulada en la pista los ensucie, lo que complica el desarrollo de sus ventas.

Padres cargan a sus hijos para cruzar las pistas inundadas

Los aniegos también generaron dificultades para los padres de familia que acompañaban a sus hijos hacia los colegios.

Según los reportes recogidos en la zona, algunos adultos tuvieron que cargar a los menores para atravesar las calles cubiertas de agua y evitar que sus uniformes y calzados se mojaran.

En tanto, los conductores debieron reducir la velocidad y maniobrar con precaución por las vías afectadas, donde los charcos dificultaban identificar los desniveles del pavimento.

Lloviznas también provocan emergencias en Villa El Salvador

Las precipitaciones no solo afectaron a San Juan de Miraflores. En Villa El Salvador, al menos cinco viviendas resultaron inundadas tras un colapso del sistema de alcantarillado registrado en el sector 1, grupo 1.

De acuerdo con RPP, los vecinos reportaron el ingreso de aguas servidas a sus viviendas y solicitaron la intervención de las autoridades y de Sedapal para atender la emergencia.

El Senamhi mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas en Lima Metropolitana y recomienda prestar atención a los avisos oficiales sobre precipitaciones y vientos.

Mientras tanto, los vecinos de San Juan de Miraflores esperan que las autoridades atiendan el deterioro de las pistas y los puntos donde se acumula el agua, para evitar que los aniegos continúen afectando sus actividades cotidianas.