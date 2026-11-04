Este 15 de noviembre el papa León XIV llegará a Cusco a fin de compartir con la feligresía local hasta en dos escenarios, la plaza mayor y la explanada de Sacsayhuamán.

Es en este último emplazamiento, donde las labores de armado del gran escenario que se erigirá en el lugar, ya han iniciado, trasladando toneladas de materiales hasta el antiguo templo inca.

Se supo que el escenario proincipal estará orientado hacia el lado este de la explanada, al costado del sector denominado Suchuna, mientras los asistentes se ubicarán hacia el lado oeste.

Se ha dispuesto la partición de seis sectores en la explanada, a fin de evitar aglomeración y aplastamientos. Las zonas estarán separadas por vallas y al medio habrá un ingreso para el el sumo pontífice pueda llegar y salir del lugar.

Según un mapa de instalación al que Correo tuvo acceso, también se instalarán seis pantallas gigantes a lo largo de la explanada de Sacsayhuamán, a fin de que las personas no busquen llegar adelante y se eviten emergencias o desmayos.

Desde el Arzobispado de Cusco han confirmado la participación de sei mil voluntarios y cuatro mil policías, quienes velarán por la seguridad y resguardo del papa y su comitiva en todo momento.

Sobre la entrega de pases para asistir a estas dos ceremonias, las autoridades dispusieron que la feligresía se dirija a sus parroquias, donde se les apunta en actas para posteriormente entregarles su código de acceso, a diferencia de otras ciudades, donde la entrega es virtual a través de sitios web.

DATOS:

- El 15 de noviembre, el líder de la Iglesia Católica llegará a Cusco a las 10:00 y se retirará a las 13:00 horas.

- León XIV tendrá dos encuentros con cusqueños y turistas. El primero en Sacsayhuamán y el segundo en la Plaza Mayor de Cusco.

- El papa se trasladará en todo momento a bordo de su ‘Papamóvil’, para ello las autoridades cusqueñas arreglan y señalizan las vías por donde pasará la comitiva.