Tras el deslizamiento de toneladas de rocas y escombros, que cubrió la vía férrea en el tramo Hidroeléctrica - Machu Picchu el pasado domingo, por fin el tramo logró ser rehabilitado.

La reanudación de operaciones fue confirmada por la operadora de la vía, Fetransa, que autorizó la salida y llegada de convoys a través de la citada vía férrea.

“PeruRail informa que, tras la autorización emitida por el concesionario de la vía férrea, Ferrocarril Transandino S.A., retomará sus operaciones regulares en el tramo Hidroeléctrica - Machu Picchu a partir de mañana, 4 de noviembre”, cita un último comunicado.

Recordemos que este deslizamiento también alcanzó la carretera Hiram Bingham, la única que traslada visitantes desde Machu Picchu Pueblo hasta las puertas del santuario histórico, vía que también fue rehabilitada.

Las autoridades no han descartado interrumpir el paso a través de esta carretera en lo que duren trabajos de contingencia para evitar la caida de más rocas y escombros que puedan atentas contra los pasajeros que buscan llegar a Machu Picchu.