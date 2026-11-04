Faltan 10 días para la llegada del papa León XIV a Cusco, y en la ciudad las autoridades implementan toda clase de disposiciones a fin de brindar comodidad, seguridad y un espacio dónde hospedar a los miles de visitantes que arribarán a fin de ver al líder mundial de la Iglesia Católica.

Según recientes estimaciones, a Cusco llegará un aproximado de 400 mil personas el fin de semana comprendido entre el 13 al 15 de noviembre. Las autoridades no solo creen que arribarán feligreses de todo el sur del Perú, sino de países como Chile, Bolivia y Brasil.

Frente a ello, el gerente regional de Comercio, Industria y Turismo de Cusco, Rosendo Baca, ha confirmado que en la Ciudad Imperial solo existe una oferta de camas de a lo mucho 35 mil, cifra por demás inferior a los visitantes que llegarán buscando dónde hospedarse.

“Tenemos cerca de 15 mil camas categorizadas, sin embargo hay otras 20 mil que no lo están, toda esa propuesta suma 35 mil aproximadamente, que igual no son suficientes. Nosotros hemos habilitado una plataforma en la cual estamos autorizando temporalmente a viviendas que cumplan con las condiciones necesarias a que se inscriban en Gercetur para ampliar la oferta turística”, mencionó.

El funcionario también señaló que preparan la habilitación de campamentos a fin de que las personas que no puedan conseguir hospedaje puedan hallar un lugar tranquilo y seguro dónde pernoctar, aunque sea en sus vehículos.

“Estamos trabajando zonas de campamento para las familias que vienen con vehículos, para que puedan tener seguridad, puntos de agua, servicios higiénicos y demás, estos campamentos están en Huancaro y en algunos colegios que ya se están inscribiendo como Inca Garcilaso, Uriel García y otros que se están implementando”, acotó.

Sobre la inscripción de las personas que decidan abrir las puertas de sus domicilios para hospedar viajeros, el funcionario refirió que la plataforma continua abierta en las redes sociales de Gercetur Cusco.

“Ahí están los requisitos, extendemos la invitación a todas las viviendas que quieran alojar pasajeros por tres días que nos ayuden a aliviar esta demanda de visitantes, tienen que cumplir las condiciones de seguridad y de comodidad, Defensa Civil los va a visitar y los vamos a certificar”, ultimó.

DATOS

El 15 de noviembre, el líder de la Iglesia Católica llegará a Cusco a las 10:00 y se retirará a las 13:00 horas.

León XIV tendrá dos encuentros con cusqueños y turistas. El primero en Sacsayhuamán y el segundo en la Plaza Mayor de Cusco.

El papa se trasladará en todo momento a bordo de su ‘Papamóvil’, para ello las autoridades cusqueñas arreglan y señalizan las vías por donde pasará la comitiva.