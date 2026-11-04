Personal policial del Área Antidrogas de Cusco intervino y detuvo a dos integrantes de la presunta banda criminal denominada ‘Las Silenciosas del Sur’, por la presunta comisión del delito contra la salud pública - tráfico ilícito de drogas en la modalidad de transporte ilegal de sustancias tóxicas (marihuana).

El hecho se registró en el sector de Muñapata, jurisdicción del distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, donde Nely Roxana P. (33) y una menor de (17) años, fueron intervenidas cuando viajaban a bordo de un autobús de la empresa ‘HC Universal’ con destino a Juliaca.

Durante el registro a la bodega de equipajes, los agentes hallaron dos bolsas conteniendo cuatro paquetes ovoides con hierba seca verduzca. Tras practicarse la prueba de campo con un reactivo químico, arrojó positivo para Cannabis Sativa (marihuana).

Asimismo, se logró la incautación de dos teléfonos celulares. Las intervenidas, la sustancia decomisada y las especies incautadas fueron trasladadas a Cusco para el desarrollo de las diligencias urgentes en coordinación con el representante del Ministerio Público.