Papa León XIV en Perú: Presentan el papamóvil que lo trasladará durante su visita pastoral (FOTOS)
El vehículo oficial que trasladará al papa León XIV durante su próxima visita pastoral al Perú fue presentado públicamente como parte de los preparativos para su llegada al país. El papamóvil permitirá que el Santo Padre se desplace durante las distintas actividades programadas en su agenda y pueda tener contacto cercano con los fieles que se congreguen para recibirlo en los lugares que recorrerá. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)