El Hay Festival Arequipa 2026 rendirá homenaje a la poeta peruana Blanca Varela (1926-2009) con cuatro encuentros dedicados a su vida, obra y legado literario, que se desarrollarán entre el miércoles 4 y el domingo 8 de noviembre en Tacna y Arequipa.

Las actividades forman parte de las conmemoraciones por el centenario del nacimiento de la escritora, considerada una de las principales representantes de la poesía hispanoamericana del siglo XX. La programación reunirá a escritores, periodistas e investigadores para examinar distintas etapas de su trayectoria y la vigencia de su producción poética.

Fietta Jarque presentará investigaciones sobre Blanca Varela

La periodista y escritora Fietta Jarque tendrá una participación central en tres de las actividades. Su libro La vértebra perdida reconstruye la biografía de Varela a partir de entrevistas, documentos y publicaciones que permiten conocer su trayectoria personal y literaria.

La investigación aborda sus primeros años en Lima, su viaje a Europa, sus vínculos con el ambiente cultural y su reconocimiento internacional. También examina episodios personales, como la muerte de su hijo Lorenzo y su salida de la dirección del Fondo de Cultura Económica.

El primer encuentro, titulado Blanca Varela, la vértebra perdida, se realizará el miércoles 4 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Centro de Convenciones Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Jarque conversará con Carlos Capellino Fuentes sobre los principales hallazgos de su investigación. El ingreso será gratuito hasta completar el aforo.

Hay Festival Arequipa reunirá a escritores para analizar su poesía

El sábado 7 de noviembre, a las 10:00 horas, Fietta Jarque y el poeta Alonso Ruiz Rosas participarán en la conversación Blanca Varela, la poesía desnuda, moderada por Dante Trujillo, en el teatro del Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa.

La sesión explorará la relación entre la experiencia personal de Varela y su escritura, caracterizada por la depuración del lenguaje, así como las posibilidades y los límites de interpretar una obra poética a partir de la biografía de su autora.

El domingo 8 de noviembre, también a las 10:00 horas, Jarque compartirá una conversación con Javier Peña, creador del pódcast Grandes Infelices. El encuentro, denominado Habitar la fisura, será moderado por Cecilia Barría en el auditorio del mismo centro cultural.

La propuesta buscará aproximarse a la figura de Varela desde temas como la pérdida, el amor, la lucidez y la honestidad presentes en su poesía, más allá de las interpretaciones centradas exclusivamente en los episodios dolorosos de su vida.

Blanca Varela y Julia Ferrer: dos voces de la poesía peruana

La cuarta actividad, Varela-Ferrer: ecos de una conversación que nunca ocurrió, se desarrollará el domingo 8 de noviembre, a las 10:00 horas, en Casa Tristán del Pozo – Fundación BBVA, en Arequipa.

Ximena López Bustamante y la escritora Giovanna Pollarolo conversarán con Luis Rodríguez Pastor sobre las relaciones entre las obras de Blanca Varela y Julia Ferrer, dos autoras peruanas que exploraron el cuerpo, el lenguaje, la libertad y la experiencia femenina desde propuestas literarias distintas.

El diálogo tendrá como punto de partida la publicación de En la orilla de todos los sueños. Poesía reunida, de Julia Ferrer, y permitirá revisar la contribución de ambas escritoras a la literatura peruana del siglo XX.

¿Cuánto cuestan las entradas para los homenajes a Blanca Varela?

Los tres encuentros programados en Arequipa tendrán un costo de 15 soles por persona, mientras que la actividad del miércoles 4 de noviembre en Tacna será de ingreso gratuito hasta completar el aforo.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial del Hay Festival Arequipa y en la boletería del Teatro Municipal de Arequipa, ubicada en la calle Mercaderes 239, en el centro histórico de la ciudad.

La duodécima edición del Hay Festival Arequipa se realizará del 5 al 8 de noviembre de 2026, con actividades complementarias en otras ciudades. Las sesiones dedicadas a Blanca Varela cuentan con el patrocinio de la Fundación BBVA y la Embajada de España en el Perú.