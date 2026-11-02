Contando con la presencia de autoridades académicas, gestores culturales, promotores turísticos y público, en la Sala de Exposición de la Alianza Francesa de Piura se realizó la muestra binacional “Chulucanas-Valencia: unidos por la cerámica”.

En ella se reunieron 24 piezas que reflejan el diálogo cultural de cada país, con las tradicionales cerámicas de Chulucanas y La Encantada, por el Perú, y por Valencia en España. Además del intercambio de conocimientos y técnicas que abren nuevas posibilidades para la creación.

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COMPETITIVIDAD

Esto es el resultado del proyecto “Innovando y revalorizando las tradiciones para mejorar la competitividad de la cerámica de Chulucanas”, ejecutado por Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo (FIAD), con el cofinanciamiento de la Generalitat Valenciana, en alianza estratégica con la Universidad de Piura (UDEP), la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), la Fundación Mainel, Mobilitas Training Projects y el CITE Chulucanas.

Cabe señalar que las piezas son producto de dos experiencias de intercambio realizadas en noviembre de 2025 y abril de 2026. En estas pasantías, seis artesanos valencianos y seis de Chulucanas y La Encantada compartieron una semana de convivencia y aprendizaje en ambos territorios, que permitió conocer otras formas de trabajar la cerámica y explorar nuevos recursos técnicos.

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IDENTIDAD CULTURAL

La doctora Julissa Gutiérrez, decana de la Facultad de Humanidades de la UDEP, destacó que “ la exposición es una manifestación viva de la identidad de un pueblo que encuentra en la cerámica una expresión fundamental de su desarrollo, con iniciativas que articulan el trabajo académico con las comunidades y generan oportunidades” .

Por sus parte Marialejandra Puruguay, directora del programa académico, señaló que tras los dos años de ejecución del proyecto, han puesto en valor la trayectoria de los maestros artesanos y la importancia de generar espacios que permitan fortalecer y proyectar sus conocimientos.