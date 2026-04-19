“Innovando y revalorizando las tradiciones para mejorar la competitividad de la cerámica de Chulucanas”, se denomina el proyecto que hará posible que una delegación de 6 destacados artesanos viajen a España, para participar de una pasantía con ceramistas de la ciudad de Valencia.

Este intercambio se realiza con el objetivo de impulsar la innovación y la competitividad de la cerámica que la ejecuta la Generalitat Valenciana, Fundación Mainel, Asociación Civil Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo, la Universidad de Piura, Universidad Politécnica de Valencia, Mobilitas Training Project y CITE Chulucanas.

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DESDE CHULUCANAS

La delegación de artesanos de Chulucanas y de La Encantada (representantes de las asociaciones del CITE Chulucanas) la integran Melissa Inga (Asociación Mujeres Artesanas hacia el Mundo); Segundo Moncada (Asoc. Vicús; Rosa Inga (Mujeres Artesanas de Chulucanas); Rogger Crisanto (Ñácara); Víctor Sullón (Artesanos de Chulucanas) y Walter Chiroque (Ceramistas Tierra Encantada).

Cabe resaltar que los artesanos piuranos fortalecerán sus capacidades técnicas y creativas, a través del intercambio de conocimientos con ceramistas de la comunidad de Valencia (España).

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PROYECTO

Dentro del programa están incluidas actividades técnicas, formativas y culturales como talleres de trabajo, capacitación tecnológica de impresión 3D, a cargo de la Universidad Politécnica de Valencia; análisis de técnicas artesanales en las muestras del Museo Nacional de Cerámica, el Museo de la Beneficencia y la exposición de artesanía “A media lumbre”.

Asimismo, durante la pasantía, los ceramistas conocerán nuevas tendencias en diseño y comercialización; y las oportunidades en los mercados internacionales para mejorar la competitividad de la cerámica local.

Cabe resaltar que a través del Proyecto Chulucanas se capacita a los ceramistas en innovación tecnológica y buenas prácticas ambientales; y se busca garantizar la transferencia de conocimiento a las nuevas generaciones de artesanos.