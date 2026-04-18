Del 24 al 26 de abril y el sábado 2 de mayo, Piura será el epicentro de la promoción lectora con la realización del Coloquio Literario Nacional de Mujeres “Lecturas que nutren: mujeres promoviendo el amor por los libros”, a llevarse a cabo en la Casa Biblioteca “Lectura sin Barreras” y el auditorio de la Facultad de Arquitectura UNP.

Este evento es organizado por la Institución Cultural Innovación en Educación, liderada por la educadora, escritora y gestora cultural, Ivett Aguilar Soto, y del Ministerio de Cultura.

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FINALIDAD

“El coloquio tiene como objetivo principal fortalecer el hábito lector en el hogar, reconociendo el rol fundamental de las mujeres como mediadoras culturales. A través de ponencias, talleres, recitales y conversatorios, se busca generar un impacto social que trascienda el evento y promueva una relación más cercana con los libros en la vida cotidiana” , señaló la organizadora.

Más adelante, dijo que “con esta propuesta, innovación en educación reafirma su compromiso con la democratización del acceso a la lectura, apostando por las mujeres como agentes claves de transformación social y cultural”.

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PONENTES

Entre las invitadas nacionales destacan figuras de gran relevancia en el ámbito del fomento lector como Yessenia Montes Ñaupa (Ayacucho), escritora, psicóloga y mediadora de lectura originaria. Ella es reconocida por su trabajo en la promoción de la literatura infantil en quechua. Fundadora de la Asociación Puriyninchik, impulsa una editorial cartonera que produce libros bilingües hechos a mano.

Además, Iyoska Urquizo Huamán, mediadora de lectura y gestora cultural de Apurímac, centra su labor en el fortalecimiento de la identidad cultural en comunidades quechuahablantes.

También Pilar Katherine Acuña Piña, docente y gestora cultural, fundadora del espacio “Café Editorial”, desde donde promueve la lectura comunitaria.

El evento también contará con la participación de destacadas escritoras, mediadoras y docentes piuranas, quienes vienen impulsando iniciativas locales de promoción lectora.