Lucero Imán Correa está acostumbrada a los escenarios, pues desde los 20 años canta profesionalmente, muestra su talento musical desde muy niña y se alegró mucho al acompañar con su canto el tema “Viernes de santo dolor”, compuesto por José Grimaldo Espinoza.

Nació en la tierra donde se crio Miguel Grau, llegó a Piura para estudiar en la Escuela Regional de Música José María Valle Riestra, de donde egresó como licenciada en educación y se siente capacitada para enseñar y según nos cuenta fue percusionista y ha tocado en las bandas de la Marina de Guerra en Paita y en un colegio del puerto.

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HECHO FORTUITO

“Durante un tiempo toqué en la banda Santa Cecilia. Ahora, además de cantar Rancheras (las adora), lo hago con todo tipo de música en diversos escenarios de la región”, refiere la cantante.

Además, Lucero está abocada a formar menores (de 7 a 16 años) en el mundo de la música y actualmente dirige el coro Encanto, experiencia que le ha dejado buena experiencia, tal como haber cantado varios años con la Orquesta Sinfónica Catac Ccaos.

Un hecho que le caló hondo en su ser, es haber cantado últimamente ante la imagen del Cristo Yacente el tema “Viernes de santo dolor”. “ Cuando empecé a cantar, pese a mi gran experiencia sentí nerviosismo, recordaba los gestos de Jesús, de dar su vida por nosotros y tenerlo allí, al frente, en medio de la multitud, me sentí halagada, honrada de cantarle. Por eso quizás al terminar de cantar, me alivié, sentí una gran paz interior, le pedí al Señor que nos bendiga a todos, también por todo lo que ha hecho por mí”, acotó.

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LA LETRA

La canción que interpretó tiene un autor, José Grimaldo Espinoza, y su hijo Abel es autor de la música a través del violín. Él, desde hace 15 años vive mostrando al mundo su arte.

Nació en el barrio de Cinco Esquinas y nos comenta que su padre es un reconocido compositor y quien le enseñó a tocar este instrumento a través del cual muestra la gratitud a la fe, acompañando al Cristo Yacente.

Desde hace tres años integra la Orquesta Sinfónica de Piura, mientras termina su formación en Escuela Regional de Música, además destaca con el cuarteto de cuerdas “Latin Streaming”, donde difunde la música clásica y contemporánea.