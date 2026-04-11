Un homenaje lleno de amor, nostalgia y música romántica perfecto para celebrar a mamá como se merece, ofrecerán en vivo, el grupo Los Iracundos (desde Uruguay), así como Germain de la Fuente, voz original de Los Ángeles Negros (desde Chile) y la agrupación Los Dolton’s (Perú).

La gira internacional abarca varias regiones del 1° al 10 de mayo. Se inicia en la ciudad de Chiclayo, el 2 estará en Piura, el 3 en Trujillo, al día siguiente en Chimbote, luego pasan a Huacho. El 6 visitan Cusco, el 7 en la Ciudad Blanca de Arequipa, el 8 en Tacna y culminan en Lima dando dos espectáculos los días 9 y 10 de mayo

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DEL RECUERDO

El grupo uruguayo Los Iracundos llegará a Perú para celebrar el Día de la Madre, en esta gira inolvidable llena de romanticismo, emoción y recuerdos que viven en el corazón de generaciones.

Junto a la voz incomparable del chileno Germain de la Fuente de los Ángeles Negros y el grupo Los Doltons brindarán un espectáculo único e ideal dedicado a mamá, para junto a sus familias recordar los grandes clásicos de siempre. Las entradas se pueden adquirir vía online por Joinnus.