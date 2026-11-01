Los seguidores de las novelas policiales y del misterio tienen una nueva alternativa cultural en Lima. Británico Library presenta la exposición gratuita “Agatha Christie: pistas para redescubrir a la reina del crimen”, una experiencia interactiva que invita a conocer la trayectoria de la escritora británica mediante acertijos, indicios y actividades de investigación.

La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2027 en la biblioteca ubicada en la avenida Arequipa 3495, en San Isidro. La actividad forma parte de las iniciativas culturales desarrolladas por el BRITÁNICO para acercar la literatura al público.

La propuesta se realiza al cumplirse 50 años del fallecimiento de Agatha Christie, considerada una de las principales representantes de la novela policial. El recorrido busca mostrar cómo sus experiencias personales y conocimientos influyeron en las historias que escribió.

Ocho pistas convertirán a los visitantes en detectives

Una de las principales características de la exposición es su formato participativo. Los visitantes podrán asumir el papel de investigadores y seguir las pistas que los personajes Hércules Poirot y Miss Marple, creados por Christie, representan dentro del recorrido.

En total, ocho pistas estarán escondidas en diferentes espacios de la biblioteca, donde los asistentes deberán observar detalles, interpretar indicios y formular hipótesis para avanzar en la experiencia.

Al finalizar, los participantes podrán utilizar los elementos descubiertos para crear su propia historia policial, una actividad que busca estimular la creatividad y la comprensión de los mecanismos narrativos del género de misterio.

La exposición también permitirá comparar los métodos de investigación de Poirot y Miss Marple, dos personajes que recurren a distintas formas de observación y razonamiento para resolver los crímenes presentes en las novelas de la autora.

Literatura, psicología e historia forman parte de la muestra

Además del componente interactivo, la exposición aborda las relaciones entre la literatura de Agatha Christie y otras disciplinas, como la psicología, la historia social, los estudios de género y el análisis del lenguaje.

El recorrido plantea cómo los comportamientos humanos, las relaciones sociales y los dilemas éticos aparecen en las historias de la escritora, más allá de la resolución de los crímenes.

Roxana Huaman, subjefa de BRITÁNICO Library, explicó que la propuesta busca que el público participe activamente en el proceso de interpretación de los relatos y no se limite a observar los contenidos.

“Queremos que cada visitante asuma un rol activo y se acerque al universo de Christie como un verdadero detective: examinar los detalles y plantear sus propias hipótesis”, señaló Huaman en declaraciones difundidas por la institución con motivo de la inauguración.

Agatha Christie: la escritora que transformó la novela policial

Nacida en Inglaterra en 1890, Agatha Christie construyó una extensa trayectoria literaria basada en historias de asesinatos, sospechosos, pistas y desenlaces inesperados.

A lo largo de su carrera escribió 66 novelas de detectives y 14 colecciones de cuentos. Entre sus personajes más conocidos figuran el investigador belga Hércules Poirot y Miss Marple, una mujer que utiliza su conocimiento del comportamiento humano para resolver misterios.

Sus obras han alcanzado ventas superiores a los 2.000 millones de ejemplares en todo el mundo, sumando las ediciones en inglés y sus traducciones a otros idiomas.

Una faceta importante de su vida fue su experiencia durante la Primera Guerra Mundial, cuando trabajó en una farmacia hospitalaria vinculada al servicio voluntario. Allí adquirió conocimientos sobre sustancias y venenos que posteriormente incorporó a sus relatos policiales.

Entre sus títulos más conocidos destacan Y no quedó ninguno y Asesinato en el Orient Express, obras que continúan siendo publicadas y adaptadas a diferentes formatos.

¿Dónde visitar la exposición gratuita de Agatha Christie en Lima?

La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 1:30 p. m.

Av. Arequipa 3495, San Isidro, Lima

Ingreso libre

Hasta el 31 de marzo de 2027

Instagram: @britanico_biblioteca