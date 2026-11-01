La obra teatral “Desencuentros”, escrita por el dramaturgo peruano Gino Luque, se estrenará el jueves 5 de noviembre en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP), ubicado en el distrito limeño de San Isidro. La temporada se extenderá hasta el lunes 7 de diciembre.

La producción, presentada por la Especialidad de Teatro de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP y el Centro Cultural PUCP, está dirigida por Fito Bustamante y Josué Castañeda. La propuesta aborda las dificultades de comunicación y las consecuencias de los vínculos familiares y afectivos que se han deteriorado.

A través de cinco monólogos entrelazados, los personajes intentan establecer contacto mediante cartas, videos y correos electrónicos, mientras enfrentan conflictos relacionados con la culpa, la soledad y experiencias del pasado.

Cinco historias sobre la incomunicación y los vínculos rotos

La dramaturgia de “Desencuentros” presenta situaciones protagonizadas por personas que buscan respuestas a relaciones que no consiguieron resolver. Entre ellas aparecen un padre que intenta justificar un abandono, una expareja que busca comprender el final de su relación y un escritor que recibe correspondencia ajena.

A estas historias se suma la de un hijo que expresa su soledad a través del baile. Los relatos se desarrollan mediante monólogos fragmentados y secuencias oníricas que permiten explorar las emociones y recuerdos de sus protagonistas.

Una de las particularidades del montaje es que los personajes no coinciden físicamente en escena, una decisión que plantea un trabajo actoral centrado en la expresión individual y en la distancia entre las personas.

Fito Bustamante explica el desafío de dirigir “Desencuentros”

Fito Bustamante, codirector de la obra y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que uno de los principales retos de la producción fue construir una historia a partir de personajes que no comparten el mismo espacio escénico.

En declaraciones difundidas como parte de la presentación de la obra, Bustamante señaló que esta separación permitió desarrollar una propuesta centrada en los detalles de la interpretación y en las posibilidades expresivas de la incomunicación.

El director comparte la responsabilidad artística con Josué Castañeda, director teatral, docente e investigador, quien cuenta con una maestría en Dirección Teatral por la Universidad de Columbia y recibió el Prince Claus Seed Award en 2022.

Elenco reúne a siete intérpretes bajo la dramaturgia de Gino Luque

El elenco de “Desencuentros” está integrado por Manuel Calderón, Vera Castaño, Luis Jaime Cisneros, Sebastián Cornejo, Maritza Díaz, Luciana Giraldo y María José Jugo.

La dramaturgia pertenece a Gino Luque, jefe del Departamento de Artes Escénicas de la PUCP, investigador teatral y doctor en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su trabajo académico se desarrolla en campos relacionados con el teatro contemporáneo, la autoficción y la memoria cultural.

La producción está a cargo de Jimena Acuña, mientras que Yaremis Rebaza participa como asistente de dirección. La puesta en escena también cuenta con diseño de vestuario y escenografía de Colores Castillo, diseño sonoro de Cocompi Tantavilca, video de Andrés Cisneros e iluminación de Ari Gume.

¿Cuándo serán las funciones y cuánto cuestan las entradas?

“Desencuentros” se presentará del 5 de noviembre al 7 de diciembre de 2026 en el Teatro del Centro Cultural PUCP, ubicado en la avenida Camino Real 1075, San Isidro.

Las funciones se realizarán los lunes, jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m., mientras que los domingos comenzarán a las 7:00 p. m.

La preventa general estará disponible hasta el miércoles 4 de noviembre a S/ 30. Desde el inicio de la temporada, la entrada general costará S/ 50. También se ofrecen tarifas diferenciadas para estudiantes, adultos mayores y miembros de la comunidad universitaria.

Temporada 2026

Preventa general (hasta el 4 de noviembre) S/ 30 General regular S/ 50 Adulto mayor S/ 30 Estudiantes S/ 25 Especial PUCP S/ 30 Estudiantes PUCP S/ 15 Espacio para silla de ruedas S/ 15 Lunes popular S/ 30 Tarifa BBVA S/ 30

Las tarifas especiales están sujetas a las condiciones de acreditación o promoción establecidas por el Centro Cultural PUCP.

Consultar funciones y entradas en la página oficial

Las entradas pueden adquirirse a través de CCPUCP en Casa y en la boletería del centro cultural, que atiende de lunes a domingo de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.